Жителям Кузбасса рассказали, какие обновления произойдут в сфере транспорта

Губернатор Середюк: 670 автобусов обновят в Кузбассе к 2030 году
SGr/Shutterstock/FOTODOM

К 2030 году в Кузбассе планируют обновить 670 автобусов, а также приступить к модернизации трамвайного парка. Об этом на пресс-конференции сообщил губернатор Илья Середюк, передает Сiбдепо.

Он отметил, что в Новокузнецке построили троллейбусную линию и тяговую трансформаторную подстанцию в Новоильинском районе. В Кемерове строители приступили к реконструкции трамвайного полотна и запуску трамвая по улице Сибиряков-Гвардейцев, к 2027 году здесь реконструируют трамвайное полотно и контактную сеть по маршруту №10.

«Тендер на проектирование и реконструкцию трамвайного полотна и контактной сети по маршруту № 10 на сумму 5 336 958 480 руб. был выигран в 2024 году подрядной организацией МП «ГорУКС». Она и остается генеральным подрядчиком проекта. Между заказчиком — администрацией города Кемерово — и МП «ГорУКС» заключен муниципальный контракт», — сказал представитель пресс-службы администрации Кемерова.

Глава комитета ГД по труду и социальной политике Ярослав Нилов до этого сообщил, что в Госдуме разработали законопроект, согласно которому освободят выделенные полосы для мотоциклов, мопедов и транспортных средств, перевозящих инвалидов.

Ранее в Госдуме предложили запретить высаживать пенсионеров из автобусов.

