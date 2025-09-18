На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Госдума готовится разблокировать выделенные полосы для двух видов транспорта

В Госдуму внесли законопроект о праве мотоциклистов ездить по выделенке
Depositphotos

В Госдуме разработали законопроект, согласно которому освободят выделенные полосы для мотоциклов, мопедов и транспортных средств, перевозящих инвалидов. Об этом сообщил глава комитета ГД по труду и социальной политике Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

«Как показывают в том числе личные наблюдения, такие полосы, в отличие от обычных, нередко пустуют. Это потенциально может рассматриваться как точечная возможность их использования и другими категориями транспортных средств», — написал Нилов.

По его словам, длительное нахождение в автомобильных заторах может плохо сказываться на здоровье людей с ограниченными возможностями. Так, допуск автомобилей, перевозящих инвалидов, на выделенную полосу является «объективной необходимостью».

Глава комитета ГД по труду и социальной политике также отметил, что решение о допуске двухколесного транспорта на выделенную полосу поможет снизить количество ДТП с участием мотоциклов и мопедов. Изменения планируется внести в ст. 12.17 КоАП, документ вносится на рассмотрение нижней палаты парламента.

Ранее в Госдуме задумались о переносе сроков по локализации такси.

