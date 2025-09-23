На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Повар рассказал, как работать с песочным тестом для тарта

Pravda.Ru: песочное тесто для тарта важно остудить в холодильнике
Shutterstock

При работе с песочным тестом, которое подойдет для сладких тартов и не только, важно использовать охлажденные ингредиенты и замешивать его быстро, чтобы масло не успело растаять. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенного шеф-повара.

Кроме того, после замеса тесто важно положить в холодильник, чтобы оно успело остыть. Это позволит маслу снова затвердеть, а клейковине муки — «расслабиться», что позволит избежать усадки теста при выпекании. Повар добавил, что тесто необязательно раскатывать скалкой.

«Разомните охлажденное тесто пальцами, равномерно распределяя его по дну и бокам формы. Для идеально ровного слоя можно воспользоваться хитростью: заморозьте кусок теста на 40 минут и натрите его на крупной терке на дно формы, а затем утрамбуйте», — говорится в сообщении.

Бренд-шеф ресторана «Бабель» Алена Комар до этого рассказала «Газете.Ru», что для приготовления вкусного форшмака необходима правильно подобранная селедка. По ее словам, форшмак — простое, на первый взгляд, блюдо, но именно в нем проявляется индивидуальность каждого повара. Комар отметила, что у каждой хозяйки и заведения есть свой особый рецепт, который делает его уникальным. Так, например, в ресторане «Бабель» к классическим ингредиентам добавляют зеленые яблоки.

Ранее повар поделился секретом приготовления свинины.

