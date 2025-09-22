Повар поделился секретом приготовления свинины

Темное пиво поможет эффектно приготовить свинину, блюдо можно сочетать с картофелем, рисом или свежим салатом. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенного шеф-повара.

Для этого потребуются восемь столовых ложек растительного масла, 750 г свинины, нарезанной кубиками, одна мелко нарезанная луковица, два мелко нарезанных зубчика чеснока, банка темного пива, соль и свежемолотый перец по вкусу, а также горсть петрушки (мелко нарезанной).

Эксперт посоветовал нагреть масло в глубокой сковороде на сильном огне, обжарить свинину в течение трех-четырех минут до золотистого цвета, помешивая, после чего вынуть ее на тарелку с помощью шумовки. На умеренном огне нужно обжарить лук и чеснок в течение одной-двух минут, постоянно помешивая, далее вернуть свинину в сковороду, добавить пиво и посолить.

«Накройте крышкой и варите 20-25 минут до готовности мяса и загустения соуса. Перед подачей посыпьте рубленой петрушкой», — добавили в сообщении.

