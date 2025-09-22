На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Повар поделился секретом приготовления свинины

Pravda.Ru: темное пиво можно использовать для приготовления свинины
true
true
true
close
Svitlana Hulko/Shutterstock/FOTODOM

Темное пиво поможет эффектно приготовить свинину, блюдо можно сочетать с картофелем, рисом или свежим салатом. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенного шеф-повара.

Для этого потребуются восемь столовых ложек растительного масла, 750 г свинины, нарезанной кубиками, одна мелко нарезанная луковица, два мелко нарезанных зубчика чеснока, банка темного пива, соль и свежемолотый перец по вкусу, а также горсть петрушки (мелко нарезанной).

Эксперт посоветовал нагреть масло в глубокой сковороде на сильном огне, обжарить свинину в течение трех-четырех минут до золотистого цвета, помешивая, после чего вынуть ее на тарелку с помощью шумовки. На умеренном огне нужно обжарить лук и чеснок в течение одной-двух минут, постоянно помешивая, далее вернуть свинину в сковороду, добавить пиво и посолить.

«Накройте крышкой и варите 20-25 минут до готовности мяса и загустения соуса. Перед подачей посыпьте рубленой петрушкой», — добавили в сообщении.

Бренд-шеф ресторана «Бабель» Алена Комар до этого рассказала «Газете.Ru», что для приготовления вкусного форшмака необходима правильно подобранная селедка. По ее словам, форшмак — простое, на первый взгляд, блюдо, но именно в нем проявляется индивидуальность каждого повара. Комар отметила, что у каждой хозяйки и заведения есть свой особый рецепт, который делает его уникальным. Так, например, в ресторане «Бабель» к классическим ингредиентам добавляют зеленые яблоки.

Ранее россиянам рассказали, как правильно приготовить черные грузди.

