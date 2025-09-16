Пациентке едва не ампутировали ногу из-за врачебной ошибки

Британские врачи не сразу распознали рак у пациентки и чудом сохранили ей ногу

Женщине из Англии едва не ампутировали ногу из-за врачебной ошибки, пишет Daily Mail.

В 18 лет британка Грейси Батлер обратилась к врачу с жалобами на боль в ноге. Первоначально ей поставили диагноз «мышечные боли» и позже — тендинит. Однако традиционное лечение не помогало, и однажды после прогулки девушка проснулась, не в силах ходить.

В больнице после рентгена и биопсии у нее обнаружили редкую и агрессивную форму рака — веретеноклеточную саркому. Из-за неправильно поставленного изначально диагноза болезнь уже прогрессировала.

«Моя семья и я были в шоке», — вспоминает сегодня 32-летняя Батлер.

Пациентке назначили интенсивный курс химиотерапии, из-за которого врачи предупредили о риске потери ноги и невозможности иметь детей. Через четыре месяца после постановки диагноза девушке провели сложную операцию: пораженную большеберцовую кость подвергли радиации для уничтожения опухоли и вернули на место, укрепив металлическими пластинами. Тем самым медикам удалось спасти конечность пациентки.

Лечение сопровождалось осложнениями: инфекции, незаживающая 20-сантиметровая рана, ожоги кожи и внутренние язвы. Позже у Батлер развился сепсис, ей пришлось перенести несколько дополнительных операций и длительную физиотерапию.

Сейчас Батлер работает волонтером в Ротерхэмском хосписе и поддерживает благотворительные инициативы, благодаря которым когда-то получила помощь.

