На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы последствия замены участковых врачей фельдшерами

Экономист Кривко: замена фельдшерами врачей устранит дефицит кадров в медицине
true
true
true
close
Lipik Stock Media/Shutterstock/FOTODOM

Возможность замены участковых врачей фельдшерами направлена на решение проблемы дефицита кадров в здравоохранении, который невозможно устранить одномоментно. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала доктор экономических наук, профессор Института международных экономических связей Людмила Кривко.

С 1 сентября фельдшеры и акушерки в России смогут временно исполнять обязанности участковых врачей— терапевтов, педиатров и акушеров-гинекологов.

По словам экономиста, привлечение специалистов со средним медицинским образованием может стать «оптимальным замещающим решением» именно в сфере скорой и первичной медико-санитарной помощи.

«Для рутинных клинических случаев квалификации фельдшера или акушерки вполне достаточно. Такая практика позволит пациентам избежать самолечения, неконтролируемого приема лекарств или обращения к сомнительным «целителям».
Во многих ситуациях участие среднего медперсонала станет для пациента дополнительным плюсом. Продление рецепта, направление на обследование, профилактическое наблюдение — все это может быть выполнено фельдшером, что поможет своевременно предотвратить осложнения и поддержать уровень качества жизни», — сказала профессор.

По ее мнению, однако полностью заменить врача фельдшеры не могут. По словам экономиста, основной риск связан с возможной несвоевременной диагностикой редких или атипичных заболеваний. В этом случае важно, чтобы фельдшер или акушер направил пациента к врачу или организовал телемедицинскую консультацию, уверена Кривко.

«Вопрос упирается в организацию здравоохранения на местах. Должны быть четкие алгоритмы действий, когда фельдшер исполняет функции врача. При правильной системе такие меры действительно способны смягчить кадровый дефицит и улучшить доступность медицины», — резюмировала Кривко.

Ранее россияне ответили, готовы ли доверить роботам лечить себя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами