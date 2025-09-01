Названы последствия замены участковых врачей фельдшерами

Возможность замены участковых врачей фельдшерами направлена на решение проблемы дефицита кадров в здравоохранении, который невозможно устранить одномоментно. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала доктор экономических наук, профессор Института международных экономических связей Людмила Кривко.

С 1 сентября фельдшеры и акушерки в России смогут временно исполнять обязанности участковых врачей— терапевтов, педиатров и акушеров-гинекологов.

По словам экономиста, привлечение специалистов со средним медицинским образованием может стать «оптимальным замещающим решением» именно в сфере скорой и первичной медико-санитарной помощи.

«Для рутинных клинических случаев квалификации фельдшера или акушерки вполне достаточно. Такая практика позволит пациентам избежать самолечения, неконтролируемого приема лекарств или обращения к сомнительным «целителям».

Во многих ситуациях участие среднего медперсонала станет для пациента дополнительным плюсом. Продление рецепта, направление на обследование, профилактическое наблюдение — все это может быть выполнено фельдшером, что поможет своевременно предотвратить осложнения и поддержать уровень качества жизни», — сказала профессор.

По ее мнению, однако полностью заменить врача фельдшеры не могут. По словам экономиста, основной риск связан с возможной несвоевременной диагностикой редких или атипичных заболеваний. В этом случае важно, чтобы фельдшер или акушер направил пациента к врачу или организовал телемедицинскую консультацию, уверена Кривко.

«Вопрос упирается в организацию здравоохранения на местах. Должны быть четкие алгоритмы действий, когда фельдшер исполняет функции врача. При правильной системе такие меры действительно способны смягчить кадровый дефицит и улучшить доступность медицины», — резюмировала Кривко.

Ранее россияне ответили, готовы ли доверить роботам лечить себя.