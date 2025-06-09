Психотерапевт объяснила, как взрослому человеку завести новых друзей

Первым шагом в налаживании новых дружеских отношений может стать возвращение к собственным интересам. Об этом в интервью РИАМО рассказала врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

«Попробуйте записаться на курсы, заняться хобби или присоединиться к тематическим группам. Это поможет не только разнообразить досуг, но и познакомиться с людьми, близкими по духу», — порекомендовала специалист .

Она также подчеркнула, что полезно не только заводить новые знакомства, но и возвращаться к старым. По ее словам, не стоит бояться писать или звонить первым. Связь с давними приятелями зачастую налаживается очень быстро.

До этого Крашкина объяснила, как понять, что дружба себя исчерпала. Она посоветовала задуматься, если друг не интересуется делами, не поддерживает в трудные моменты и пропадает, когда особенно важна его помощь.

Кроме того, дружба не может строиться на постоянных конфликтах. Если встречи чаще заканчиваются ссорами и взаимными упреками — это еще один сигнал, отметила она.

Ранее врач раскрыла, почему взрослым тяжело заводить новых друзей.