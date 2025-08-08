Российская школьница повесила на мать кредит и лишила ее сбережений, пытаясь найти друзей

В Котласе школьница лишила мать денег и вогнала ее в долги, пытаясь найти друзей

В Котласе 12-летняя девочка пыталась найти друзей в чате для знакомств, но в итоге повесила на мать кредит и лишила ее сбережений. Об этом сообщает УМВД России по региону.

Все началось с того, что школьница заполнила анкету в чате для знакомств в мессенджере и там начала общаться с якобы сверстницей. Через несколько дней общения девочке прислали видео от мужчины в военной форме, после чего ей позвонил «сотрудник правоохранительных органов». Злоумышленник убедил ребенка, что на имя ее матери якобы оформлен кредит для финансирования террористов. Преступник предложил испуганному ребенку «спасти» родительницу от «проблем».

Под диктовку злоумышленника девочка взяла телефон матери, оформила кредит и перевела все семейные сбережения на указанный преступником счет. Общий ущерб составил 600 тысяч рублей.

Позже мать девочки зашла в приложение банка и заметила, что на нее оформлен кредит. Женщина обратилась в полицию, возбуждено уголовное дело.

