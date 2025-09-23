Минувшая ночь стала самой теплой в Москве впервые с 1953 года

Тишковец: минувшей ночью в Москве был побит температурный рекорд 1953 года

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил в своем Telegram-канале, что минувшая ночь в Москве стала самой теплой с 1953 года.

«За минувшую ночь минимальная температура на опорной столичной метеостанции ВДНХ составила +16,6. В центре Москвы, на Балчуге, было +18,0. Это на 10 градусов выше климатической нормы и даже теплее ночных показателей середины лета!» — поделился синоптик.

Он добавил, что температура в столице побила рекорд 1953 года — обычно так тепло в сентябре бывает в Сочи.

Однако москвичам и гостям столицы не стоит расслабляться, минувшая ночь была последней по-летнему теплой в этом году. В предстоящую ночь ожидается похолодание до +5... +10°C.

Накануне синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщал, что на неделе с 22 сентября в Московском регионе повысится вероятность первых заморозков в ночные часы.

По его словам, в этот период произойдет окончательный переход к осени. В ночь на пятницу, 26 сентября, температура воздуха в Подмосковье может опуститься до 0°C, в Москве — до +1...+6°C.

Ранее синоптик заявил, что больше солнечных дней в сентябре не будет.