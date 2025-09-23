На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Минувшая ночь стала самой теплой в Москве впервые с 1953 года

Тишковец: минувшей ночью в Москве был побит температурный рекорд 1953 года
true
true
true
close
YuryKara/Shutterstock/FOTODOM

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил в своем Telegram-канале, что минувшая ночь в Москве стала самой теплой с 1953 года.

«За минувшую ночь минимальная температура на опорной столичной метеостанции ВДНХ составила +16,6. В центре Москвы, на Балчуге, было +18,0. Это на 10 градусов выше климатической нормы и даже теплее ночных показателей середины лета!» — поделился синоптик.

Он добавил, что температура в столице побила рекорд 1953 года — обычно так тепло в сентябре бывает в Сочи.

Однако москвичам и гостям столицы не стоит расслабляться, минувшая ночь была последней по-летнему теплой в этом году. В предстоящую ночь ожидается похолодание до +5... +10°C.

Накануне синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщал, что на неделе с 22 сентября в Московском регионе повысится вероятность первых заморозков в ночные часы.

По его словам, в этот период произойдет окончательный переход к осени. В ночь на пятницу, 26 сентября, температура воздуха в Подмосковье может опуститься до 0°C, в Москве — до +1...+6°C.

Ранее синоптик заявил, что больше солнечных дней в сентябре не будет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами