Горящая фура собрала многокилометровую пробку на трассе под Новосибирском

Под Новосибирском образовалась многокилометровая пробка из-за аварии с фурой

Очевидцы сообщают о клубах дыма и пламени на федеральной трассе Р254 в Барабинском районе Новосибирской области. Инцидент, вызванный возгоранием грузовика после ДТП, спровоцировал многокилометровую пробку, пишет Telegram-канал Mash.

Водители и пассажиры, оказавшиеся в заторе под Барабинском, слышали несколько взрывов, после чего одна из фур загорелась.

С 8:50 утра по местному времени движение для грузового транспорта на 1176-м километре трассы «Иртыш» было полностью перекрыто в обоих направлениях.

Согласно информации федерального дорожного управления, причиной пожара стало ДТП, в результате которого загорелся грузовой автомобиль. Ограничение движения для грузовиков введено для проведения работ по устранению последствий аварии.

«Проезд легковых автомобилей организован по участку местной дорожной сети н.п. Труновское», — говорится в сообщении на сайте Сибуправтодора.

