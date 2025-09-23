На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ущерб по делу о хищениях у Минобороны составил 5 млрд рублей

Минстрой ДНР/VK

Ущерб по уголовному делу, в котором фигурируют бывший первый замминистра строительства ДНР Юлия Мерваезова, экс-руководитель Главного военно-строительного управления №8 Вадим Выгулярный, а также еще трое обвиняемых, может составить около 5 млрд рублей. Об этом пишет ТАСС.

Все фигуранты подозреваются в хищении средств у министерства обороны РФ при строительстве объектов по государственному контракту.

«Мерваезова, Выгулярный, а также три фигуранта дела о хищении у Минобороны РФ денежных средств в ходе исполнения порядка пяти госконтрактов, проходят в рамках одного уголовного дела. Ущерб от их преступных действий может достичь около 5 млрд рублей», — сказал собеседник агентства.

По словам источника, уголовное дело о хищении средств у Минобороны было инициировано в июне 2023 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере») в отношении неустановленных лиц. К нему присоединили пять других уголовных дел, возбужденных, в частности, в сентябре 2023 года, два в январе и одно в марте 2024 года. В качестве потерпевших по делу значатся около пяти организаций и министерство обороны РФ.

17 сентября Юлия Мерваезова была задержана в Пятигорске, после чего доставлена в Москву, где ей был продлен срок содержания под стражей. На данный момент ей предъявлено обвинение по двум эпизодам хищений.

Ранее обвиняемый в получении взятки мэр Красноярска подал заявление об отставке.

