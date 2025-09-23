В Госдуме предложили применить сурдоперевод при трансляции срочных новостей

Русский жестовый язык необходимо применять при трансляции выступлений президента РФ и срочных новостей. Об этом ТАСС заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов.

Он утверждает, что сегодня недостаточно телепрограмм, которые сопровождаются сурдопереводом.

Депутат отметил, что многие люди с нарушением слуха из-за этого узнают о наступлении особых обстоятельств в последний момент.

Миронов добавил, что русскому жестовому языку необходимо придать статус государственного.

В мае депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что в России нужно запретить все реалити-шоу, зрителям которых стоило бы вместо просмотра подобных программ читать книги и «делать детей».

По его мнению, пришло время «отобрать» у жителей страны такие шоу, чтобы их зрители перестали тратить время на их просмотр, а вместо этого начали приносить пользу обществу. Говоря о себе, депутат заверил, что телевизор не смотрит вообще, так как очень много работает.

Ранее в Госдуме предложили подвергнуть цензуре песни Михаила Круга.