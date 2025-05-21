Депутат посоветовал россиянам «делать детей» вместо просмотра реалити-шоу

В России нужно запретить все реалити-шоу, зрителям которых стоило бы вместо просмотра подобных программ читать книги и «делать детей», заявил депутат Госдумы Виталий Милонов. В беседе с Общественной Службой Новостей он признался, что если бы увидел у своих детей интерес к таким передачам, как «Дом-2», то отобрал бы у них телевизор.

По мнению депутата, сами россияне уже теряют интерес к проекту «Дом-2», из-за чего его перестали показывать на ТНТ. Участников программы он назвал «обезумевшими макаками», заявив, что нормальные люди в такое «логово разврата» не пойдут. К подобным реалити-шоу депутат отнес также «Битву экстрасенсов» и прочие подобные программы, заявив, что они основаны на пропаганде аморального поведения и шарлатанства.

«Вы только посмотрите, сколько людей смотрят на этих придурков! Если бы я увидел, что мой ребенок смотрит нечто подобное, я бы выкинул телевизор и отобрал у него телефон, чтобы впредь он не потреблял подобный контент», — заявил парламентарий.

По его мнению, пришло время «отобрать» у жителей страны такие шоу, чтобы их зрители перестали тратить время на их просмотр, а вместо начали «делать детей» и читать книги, принося пользу обществу. Говоря о себе, депутат заверил, что телевизор не смотрит вообще, так как очень много работает.

До этого Милонов заявил, что реалити-шоу об отношениях «Дом-2» почти исчезло из сетки вещания и переехало на «каналы второй величины». Он подчеркнул, что этому шоу нет места в России.

Ранее сообщалось, что невеста Лепса впервые снимется в реалити-шоу.