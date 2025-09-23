Стало известно, что происходит с номерами абонентов, сдающих в аренду свои аккаунты

МВД России временно блокирует абонентские номера владельцев аккаунтов в мессенджерах, которые сдаются в аренду. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ведомства.

В МВД отметили, что данная мера применяется в целях пресечения противоправной деятельности. Мероприятия по временной блокировке проводит управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ведомства.

В министерстве добавили, что арендованные аккаунты используются в сложных многокомпонентных мошеннических схемах, когда злоумышленники действуют от имени различных организаций и комбинируют способы связи.

В августе в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщили, что во второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством вошли около 20 инициатив. Так, согласно новым правилам, операторы связи и банки будут обязаны возмещать деньги абонентов и клиентов в случае мошенничества, если оно произошло из-за их бездействия после предупреждений о подозрительной активности. Все сотовые операторы должны будут передавать данные о номерах, с которых совершаются мошеннические звонки, в реестр ГИС «Антифрод» и приостанавливать трафик по этим номерам, за исключением вызовов экстренных служб.

