Пятый класс пожароопасности сохранится в Сибири и на Дальнем Востоке

Вильфанд: в Сибири и на Дальнем Востоке сохранится пятый класс пожароопасности

До четверга, 25 сентября, включительно в ряде регионов Сибири и Дальнего Востока сохранится экстремально высокая, пятая степень пожарной опасности. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

«На юге Сибири в Томской области, Тыве, Хакасии и на Дальнем Востоке в Бурятии и на юге Хабаровского края очаги пятого класса пожароопасности сохранятся на этой неделе до четверга включительно», – уточнил он.

Вильфанд также отметил, что в северо-западной части России, благодаря активной деятельности циклона, уровень пожарной опасности идет на спад. Ожидается, что в ближайшие дни он понизится до третьего класса, что приведет к стабилизации обстановки.

На прошлой неделе сообщалось, что российские лесопожарные службы смогли ликвидировать девять лесных пожаров за сутки. Общая площадь, затронутая огнем, составила 19 гектаров.

Ранее лесные пожары на курортах Турции были взяты под контроль.