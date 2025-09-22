На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Молдавии задержали 74 человека по делу о подготовке беспорядков

Прокуратура Молдавии задержала 74 человека по обвинению в подготовке беспорядков
Ducu Rodionoff/Shutterstock/FOTODOM

В Молдавии по делу о подготовке массовых беспорядков в республике задержаны 74 человека. Об этом сообщил глава прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Виктор Фуртунэ, передает РИА Новости.

«С июля прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам вместе с другими органами вела расследование дела по подготовке массовых беспорядков. В результате обысков были задержаны 74 человека», — сказал он на брифинге.

Следствие установило, что часть граждан ездила в Сербию, где проводилось обучение для организации беспорядков, в том числе с использованием оружия. Подготовка лиц, которые должны были дестабилизировать ситуацию, шла также в Молдавии, добавил Фуртунэ.

16 сентября сообщалось, что в Молдавии сотрудники полиции и прокуратуры провели обыски в помещениях телеканалов «Первый канал в Молдове» и Canal5. В ходе них у телеканалов изъяли технику.

До этого лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор заявил, что молдавские силовики тотально блокируют протестные акции.

Ранее в Молдавии обвинили Россию в желании повлиять на выборы при помощи церкви.

