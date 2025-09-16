На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Молдавии прошли обыски в помещениях оппозиционных телеканалов

В Молдавии силовики провели обыски в редакциях двух оппозиционных телеканалов
Ducu Rodionoff/Shutterstock/FOTODOM

В Молдавии сотрудники полиции и прокуратуры провели обыски в помещениях телеканалов «Первый канал в Молдове» и Canal5. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявления редакций этих СМИ.

В редакции «Первого канала в Молдове» указали, что обыски и изъятие аппаратуры были произведены под предлогом дела об уклонении от налогов и отмывании денег.

«Но реальность такова: мы оказались втянуты в эту ситуацию только потому, что ранее предоставляли рекламные услуги строительной компании, против которой возбуждено уголовное дело», — сказано в заявлении.

В Canal5 сообщили о масштабном изъятии техники. По информации редакции, десятки силовиков — полиция, спецназ Fulger, сотрудники антикоррупционной прокуратуры и налоговой службы — забрали не только бухгалтерские документы, но и редакционное оборудование, включая серверы и компьютеры, которые использовались для производства и трансляции видеоконтента.

Как рассказали в редакции телеканала, изъятое оборудование обещают вернуть не раньше 29 сентября, уже после окончания избирательной кампании. Журналисты полагают, что таким образом власти пытаются заблокировать работу оппозиционных СМИ накануне парламентских выборов.

При этом представители телеканала отмечают, что другие компании, проходящие по тому же уголовному делу, продолжают работать в обычном режиме.

Ранее в Молдавии пожаловались на блокировку акций протеста.

