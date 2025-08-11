На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Преподаватель петербургского университета предложил студентам сдать экзамен за кофемашину

В Петербурге преподаватель из университета флота получил взятку кофемашиной
true
true
true
close
Shutterstock

В Санкт-Петербурге преподаватель Государственного университета морского и  речного флота имени адмирала Макарова предложил студентам заочного отделения поставить отметки за экзамен взамен на кофемашину стоимостью около 100 тысяч рублей и попал под уголовное преследование. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Педагог, который вел дисциплину «Судовые турбомашины» обратился к четверокурсникам с предложением облегчить им сдачу экзамена. Через одного из студентов он передал условия «сделки» остальным учащимся. Деньги на кофемашину согласились передать 43 студента. 12 марта преподаватель получил от четверокурсников 102 400 рублей и вместе с двумя студентами приобрел устройство в магазине электроники и забрал его домой.

После этого педагог выполнил договоренности, поставив отметки за экзамен 44 студентам.

В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела по статьям «Получение взятки» УК РФ и «Служебный подлог» УК РФ.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком три года с лишением права заниматься преподавательской деятельностью на один год со штрафом в размере 50 000 рублей», — уточнили в пресс-службе.

Ранее суд в Брянске приговорил педагога ИРЯ к пяти годам за помощь нелегалам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами