Преподаватель петербургского университета предложил студентам сдать экзамен за кофемашину

В Санкт-Петербурге преподаватель Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова предложил студентам заочного отделения поставить отметки за экзамен взамен на кофемашину стоимостью около 100 тысяч рублей и попал под уголовное преследование. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Педагог, который вел дисциплину «Судовые турбомашины» обратился к четверокурсникам с предложением облегчить им сдачу экзамена. Через одного из студентов он передал условия «сделки» остальным учащимся. Деньги на кофемашину согласились передать 43 студента. 12 марта преподаватель получил от четверокурсников 102 400 рублей и вместе с двумя студентами приобрел устройство в магазине электроники и забрал его домой.

После этого педагог выполнил договоренности, поставив отметки за экзамен 44 студентам.

В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела по статьям «Получение взятки» УК РФ и «Служебный подлог» УК РФ.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком три года с лишением права заниматься преподавательской деятельностью на один год со штрафом в размере 50 000 рублей», — уточнили в пресс-службе.

