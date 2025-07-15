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В Брянске вынесли приговор педагогу, помогавшему нелегалам за взятки

Суд в Брянске приговорил педагога ИРЯ к пяти годам за помощь нелегалам
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Советский районный суд Брянска вынес приговоры девяти жителям Брянской области и бывшему педагогу центра обучения русскому языку Государственного институт русского языка (ИРЯ) имени А. С. Пушкина. Об этом в своем Telegram-канале сообщила объединенный пресс-служба судов региона.

«Приговором суда бывшему педагогу по совокупности преступлений назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 100 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Другие фигуранты дела получили по два года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

По версии следствия, преподаватель ИРЯ получала взятки за то, чтобы способствовать успешной сдаче экзаменов по русскому гражданами Узбекистана. Всего женщина получила порядка 100 тысяч рублей.

Подельники педагога, в свою очередь, незаконно помогали мигрантам обосноваться на территории РФ.

До этого сообщалось, что главу полиции аэропорта Нижнего Новгорода Мусаева задержали по подозрению в организации нелегальной миграции. Предполагается, что он мог использовать для реализации преступного замысла связи с азербайджанской диаспорой в регионе.

Ранее стало известно, что начальницу отдела миграции на Кубани обвинили в помощи нелегалам.

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