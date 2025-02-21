Соседи требуют снести замок Пугачевой. Разбор и вывоз мусора оценили в 40 миллионов рублей

Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина* в подмосковной деревне Грязи приходит в упадок. Соседи жалуются на плесень и ржавеющие ворота, предлагая снести здание. Эксперты оценили снос и вывоз мусора в 40 миллионов рублей. Недвижимость долго не удается продать, а содержание замка обременяет владельцев.

Снос и разбор замка Аллы Пугачевой и Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) в подмосковной деревне Грязи может обойтись в 40 миллионов рублей. Об этом в интервью порталу «Абзац» рассказал президент Ассоциации владельцев недвижимости Владимир Капустин.

В эту сумму войдут работы по разбору масштабной недвижимости и вывоз строительного мусора. Капустин отметил, что подобные объекты, как замок Пугачевой и Галкина, в идеале следовало бы адаптировать под современные нужды, а не разрушать.

Несмотря на экстравагантность и амбициозность строения, замок, расположенный в деревне Грязи, находится в упадке. Соседи звездной пары не скрывают недовольства состоянием здания, отмечая, что оно покрывается плесенью, а элементы фасада, такие как ворота, ржавеют. Некоторые из них даже предложили взорвать объект. Проблемы с недвижимостью, по словам местных жителей, усугубляются отсутствием должного ухода. Замок оставался без хозяев после того, как Пугачева и Галкин покинули Россию и переехали в Израиль, а затем на Кипр.

Расходы на содержание

Замок Пугачевой и Галкина был построен в довольно специфичном стиле. Пара долго пыталась продать здание, однако найти покупателя так и не удалось. Примечательно, что состояние замка ухудшалось по мере того, как Галкин и Пугачева находились за границей, и содержание здания становилось все более затратным.

Эксперт в области элитной недвижимости Андрей Ковалев в беседе с kp.ru отметил, что содержание такого дома обходится владельцам в огромные суммы. В частности, на налоговые и коммунальные расходы, а также на обеспечение безопасности и ухода за территорией уходит около миллиона рублей в месяц. По его словам, расходы включают в себя налоги, отопление, электричество, работу охраны и уборку, что становится тяжелым бременем для владельцев.

«Добавьте сюда траты на уборку бассейна, на ремонтные работы. Плюс круглосуточная охрана — четыре человека. Еще как минимум 400 тысяч рублей в месяц. Плюс зарплата садовника, надо ведь за деревьями ухаживать, убирать территорию. На это уходит еще около 80 тысяч рублей в месяц. Даже когда замок пустует, его содержание обходится Галкину почти в миллион рублей», — добавил Ковалев.

Проблемы с антиквариатом

Недавно в доме были замечены уборщики, однако работа по восстановлению замка продвигается медленно. Из-за плохого состояния, включая наличие плесени, стоимость замка упала на 2-3 млн рублей, как утверждают эксперты. По словам Ковалева, устранение плесени обошлось бы всего в 100-200 тыс. рублей, однако хозяева так и не предприняли необходимые шаги для восстановления внешнего вида резиденции.

Другим источником проблем стала ситуация с антиквариатом, который супруги Пугачева и Галкин собирали для украшения замка. В прошлом году появилась информация о том, что комик пытался вывезти коллекцию антиквариата за границу, но груз был задержан на таможне.

«Набралось две фуры антиквариата. Судя по документации, которую я видел, Пугачева заплатила миллион рублей транспортной компании. Однако антиквариат задержали на шереметьевской таможне. На многие предметы не оказалось документов», — рассказывал «КП» продюсер Сергей Дворцов.

По его словам, экспертиза показала, что часть коллекции оказалась подделкой, а предметы были приобретены по завышенным ценам. На данный момент вещи находятся на складах в России, а их дальнейшая судьба остается неопределенной.