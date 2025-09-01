На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дачникам объяснили, как ухаживать за плодовыми деревьями для хорошего урожая

Агроном Викулов: дачникам стоит снять все плоды с деревьев осенью
Studio MDF/Shutterstock/FOTODOM

Дачникам стоит своевременно снять все плоды с деревьев осенью, чтобы они дали богатый урожай в следующем сезоне. Об этом »Москве 24» рассказал агроном Владимир Викулов.

По его словам, увешанные плодами деревья будут истощаться и «уходить» в зиму истощенными, что может негативно повлиять на урожайность.

«На дереве лучше не оставлять ни одного плода. В том числе важно сорвать испортившиеся на ветках фрукты и убрать из сада всю падалицу, потому что это источник болезней», — сказал Викулов.

Для профилактики после листопада эксперт посоветовал обработать деревья и их приствольные круги железным купоросом или мочевиной, стволы — побелить специальной белой садовой краской. Для восстановления растений их стоит подкормить комплексными удобрениями с высоким содержанием фосфора, калия и микроэлементов, заключил агроном.

Агроном, биолог Михаил Воробьев до этого говорил, что деревья и кустарники следует обрезать либо после листопада, либо весной до распускания почек. По его словам, в Москве и Московской области обрезку проводят весной, за исключением кустарников малины, ветки которых можно купировать осенью, а молодые побеги подвязать.

Ранее дачникам объяснили, как подготовить почву к зиме.

