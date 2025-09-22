Мужчину, надругавшегося над 15-летней школьницей на Урале, будут судить

На Урале будут судить мужчину, надругавшегося над школьницей

На Урале перед судом предстанет 35-летний мужчина, который надругался над 15-летней школьницей. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении местного жителя направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчину обвиняют в особо тяжком преступлении.

Инцидент произошел 14 июля текущего года в городе Артемовском. По данным следствия, 35-летний местный житель напал на 15-летнюю школьницу и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Злоумышленник дал признательные показания. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы по ч. 3 ст. 132 УК РФ.

