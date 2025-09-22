На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мужчину, надругавшегося над 15-летней школьницей на Урале, будут судить

На Урале будут судить мужчину, надругавшегося над школьницей
true
true
true
close
Telegram-канал СУ СК России по Свердловской области

На Урале перед судом предстанет 35-летний мужчина, который надругался над 15-летней школьницей. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении местного жителя направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчину обвиняют в особо тяжком преступлении.

Инцидент произошел 14 июля текущего года в городе Артемовском. По данным следствия, 35-летний местный житель напал на 15-летнюю школьницу и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Злоумышленник дал признательные показания. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы по ч. 3 ст. 132 УК РФ.

Ранее в Москве мужчина надругался над ребенком в номере гостиницы и получил срок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами