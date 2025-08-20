На Урале поймали мужчину, надругавшегося над 15-летней школьницей

На Урале мужчина признался в надругательстве над 15-летней школьницей

На Урале поймали мужчину, надругавшегося над девочкой, и он признался в содеянном. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 14 июля текущего года в городе Артемовском. По данным следствия, 35-летний местный житель напал на 15-летнюю школьницу и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Подозреваемого объявили в розыск. Позже его местоположение установили, мужчину задержали. Злоумышленник дал признательные показания. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы по ч. 3 ст. 132 УК РФ.

До этого в Москве мужчина надругался над ребенком в номере гостиницы и получил 16 лет лишения свободы. Его отправили в колонию строгого режима.

Ранее стало известно, что забайкалец пойдет под суд за изнасилование школьницы.