На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Урале поймали мужчину, надругавшегося над 15-летней школьницей

На Урале мужчина признался в надругательстве над 15-летней школьницей
true
true
true
close
Следственное управление СК РФ по Свердловской области

На Урале поймали мужчину, надругавшегося над девочкой, и он признался в содеянном. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 14 июля текущего года в городе Артемовском. По данным следствия, 35-летний местный житель напал на 15-летнюю школьницу и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Подозреваемого объявили в розыск. Позже его местоположение установили, мужчину задержали. Злоумышленник дал признательные показания. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы по ч. 3 ст. 132 УК РФ.

До этого в Москве мужчина надругался над ребенком в номере гостиницы и получил 16 лет лишения свободы. Его отправили в колонию строгого режима.

Ранее стало известно, что забайкалец пойдет под суд за изнасилование школьницы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами