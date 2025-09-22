На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Беслане неизвестные избили и ограбили пенсионерку

В Беслане грабители избили пенсионерку и украли у нее золото на 6 млн рублей
Shutterstock

В Беслане неизвестные избили пенсионерку, похитили денег на сумму почти 1,4 млн рублей и золото на 6 млн рублей, после чего уехали на ее машине. Об этом сообщил Telegram-канал «Сапа 15» со ссылкой на источники.

«Вечером 19 сентября в дом 66-летней жительницы Беслана на улице Орджоникидзе пробрались трое неизвестных», — говорится в сообщении.

По данным канала, злоумышленники повредили дверь и проникли в помещение, где нанесли пенсионерке несколько ударов, а также угрожали ей ножом. Сообщается, что кроссовер женщины позже был обнаружен на улице Алагирской. По факту нападения возбуждены уголовные дела о разбое и угоне.

24 июня в Дзержинском районе Волгограда задержали подозреваемого в разбойном нападении на пожилую женщину. По данным следствия, подозреваемый ворвался в дом 73-летней жительницы Волгограда, вооружившись кувалдой, найденной во дворе. Злоумышленник несколько раз ударил пенсионерку по голове, отобрал у нее телефон, золотые изделия, деньги на сумму 50 тысяч рублей и скрылся.

Ранее неизвестный напал на 82-летнюю женщину и ее собаку в Нефтекамске.

