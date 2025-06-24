Волгоградец ограбил пенсионерку, избив ее кувалдой

В Дзержинском районе Волгограда задержан подозреваемый в разбойном нападении на пожилую женщину. Об этом сообщает областное управление МВД.

По данным следствия, подозреваемый ворвался в дом 73-летней жительницы Волгограда. Мужчина вооружился кувалдой, найденной во дворе, и несколько раз ударил пенсионерку по голове. Злоумышленник отобрал у потерпевшей телефон, золотые изделия, 50 тысяч рублей и скрылся.

Подозреваемого в нападении задержали, им оказался 56-летний местный житель. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о разбое, фигуранту может грозить до 15 лет лишения свободы. На время расследования волгоградец заключен под стражу, он отказался признавать свою вину.

До этого на Кубани мужчина ограбил пенсионерку и бросил ее истекать кровью. Пьяный обвиняемый пришел домой к знакомой пенсионерке, чтобы одолжить у нее спиртное. Получив отказ, он выхватил нож и несколько раз ударил им пожилую женщину в голову и шею.

Когда потерпевшая упала, грабитель похитил ювелирные украшения, бросил пенсионерку истекать кровью и скрылся. Утром пожилую женщину нашел сын, спасти ее не удалось.

Ранее двое в камуфляже напали на запорожскую пенсионерку и ограбили ее на 18 млн рублей.