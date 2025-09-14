Неизвестный напал на 82-летнюю женщину и ее собаку в Нефтекамске

В Нефтекамске мужчина избил чужую собаку на глазах у ее пожилой хозяйки

Неизвестный напал на 82-летнюю женщину и покалечил ее собаку в Нефтекамске. Видео инцидента публикует Telegram-канал «ЧП | Нефтекамск».

Все произошло во дворе дома по улице Социалистической, 40В. Судя по кадрам, мужчина в камуфляже заговорил с пожилой женщиной и стал возмущаться тому, что ее собака находится на улице без намордника.

Далее он начал бить чужого питомца, поднял его в воздух, держа за поводок, и несколько раз ударил о столб. Хозяйка животного пыталась остановить нападавшего, но упала на землю.

В результате пес сильные ушибы и не может вставать на задние лапы. Пенсионерка сильно не пострадала, но осталась напугана.

Сейчас полиция разыскивает хулигана.

