Во Франции ограбили музей естественной истории

Actu17: французский музей естественной истории ограбили ночью на €600 тысяч
true
true
true
close
Sarah Meyssonnier/Reuters

Национальный музей естественной истории (MNHN) в Париже был ограблен в ночь с понедельника на вторник. Как сообщил портал Actu17 со ссылкой на источники, ущерб оценивается примерно в €600 тысяч.

По их данным, злоумышленники тщательно спланировали ограбление и похитили шесть золотых слитков. Расследование инцидента ведет бригада судебной полиции по борьбе с бандитизмом.

В августе радиостанция France Info сообщала о масштабной кибератаке на музей, которая продолжалась несколько недель. В этот период были недоступны онлайн-сервисы, необходимые для проведения исследований, экспертиз, работы библиотек и консультаций по музейным коллекциям.

Национальный музей естественной истории входит в состав крупного научно-исследовательского комплекса, объединяющего музеи, лаборатории, библиотеки и парки, включая Ботанический сад и Венсенский зоопарк в Париже.

До этого журнал Paris Match сообщал, что неизвестные ограбили Национальный музей фарфора имени Адриана Дюбуше во французской коммуне Лимож. Воры проникли в музей в ночь на 4 сентября и вынесли экспонаты на общую сумму не менее €9,5 млн.

Ранее в Финляндии ограбили музей оружия и военной техники.

