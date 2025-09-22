Ura.ru: украинец купил сан дьякона за $10 тысяч, чтобы избежать службы в ВСУ

Украинец купил сан дьякона за $10 тыс., чтобы получить отсрочку от мобилизации. Об этом сообщает «Ura.ru».

По данным издания, уклонисту помог священнослужитель из Волынской области. Сообщается, что он посоветовал мужчине изучить библейские тексты, а также приобрести специальную одежду.

Местные СМИ передают, что украинская прокуратура, узнав о схеме, предъявила священнику обвинения. Нарушителю грозит до восьми лет лишения свободы.

4 сентября Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании восьми лиц, подозреваемых в оказании платных услуг мужчинам призывного возраста с целью уклонения от мобилизации в Вооруженные Силы Украины (ВСУ).

26 декабря на сайте Верховной рады Украины был опубликован законопроект о мобилизации. Документ предполагает, что лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее в России напомнили, как Зеленский многократно уклонялся от службы в ВСУ.