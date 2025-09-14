На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин случайно выстрелил в своего начальника на совместной охоте в Хакасии

В Хакасии подчиненный выстрелил в своего начальника во время охоты
Depositphotos

В Хакасии мужчина случайно ранил своего начальника во время охоты, тот не выжил. Об этом сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия.

Инцидент произошел 12 сентября около поселка Кубайка Таштыпского района, где охотились пятеро жителей Абакана. Перед выходом в лес они решили разделиться на две группы, что закончилось трагедией.

В вечернее время один из охотников решил, что в зарослях перед ним находится дикий зверь, и выстрелил туда, где в этот момент находился потерпевший.

Мужчина получил серьезное ранение в живот, и медики не успели доставить его в больницу. По данным информагентства «Взгляд Инфо», речь идет об Игоре Веремчуке, крупном предпринимателе и управляющем ООО «Сибирская транспортная компания», а стрелявшим является один из его подчиненных.

В отношении 36-летнего жителя Абакана было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ. Ведется следствие.

Ранее россиянин стрелял в мужчину, но попал в грудь его 15-летнему сыну.

