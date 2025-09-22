В двух судах Москвы объявили эвакуацию

В Тверском и Мещанском судах столицы объявили пожарную эвакуацию. Об этом сообщает ТАСС.
«Уважаемые граждане! Просьба покинуть здание. Пользуйтесь выходами, предусмотренными в случае пожара», — говорится в объявлении, прозвучавшем в коридоре суда.
По данным агентства, в настоящее время сотрудники и посетители покидают учреждения, расположенные в одном здании.
16 сентября в Государственном Эрмитаже прошла эвакуация из-за анонимного сообщения с угрозой безопасности. После проверки всех залов и служебных помещений все экспозиционные комплексы музея продолжили работу в обычном режиме.
17 сентября в столичном районе Выхино-Жулебино прошла эвакуация посетителей торгового центра «Миля». На опубликованных кадрах видно, что посетители ТЦ собрались у входа в здание. Подробности произошедшего не уточнялись.
Ранее в Калужской области прогулка на теплоходе закончилась эвакуацией пассажиров.