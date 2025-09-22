На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В двух судах Москвы объявили эвакуацию

В Тверском и Мещанском судах Москвы объявили пожарную эвакуацию
close
Артем Сизов/«Газета.Ru»

В Тверском и Мещанском судах столицы объявили пожарную эвакуацию. Об этом сообщает ТАСС.

«Уважаемые граждане! Просьба покинуть здание. Пользуйтесь выходами, предусмотренными в  случае пожара», — говорится в объявлении, прозвучавшем в  коридоре суда.

По данным агентства, в настоящее время сотрудники и посетители покидают учреждения, расположенные в одном здании.

16 сентября в Государственном Эрмитаже прошла эвакуация из-за анонимного сообщения с угрозой безопасности. После проверки всех залов и служебных помещений все экспозиционные комплексы музея продолжили работу в обычном режиме.

17 сентября в столичном районе Выхино-Жулебино прошла эвакуация посетителей торгового центра «Миля». На опубликованных кадрах видно, что посетители ТЦ собрались у входа в здание. Подробности произошедшего не уточнялись.

Ранее в Калужской области прогулка на теплоходе закончилась эвакуацией пассажиров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами