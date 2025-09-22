На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, какое оскорбление может привести к уголовному наказанию

Юрист Воропаев: оскорбление представителя власти уголовно наказуемо
Shutterstock

Член московской коллегии адвокатов Павел Воропаев в интервью «Радио 1» объяснил, какие оскорбления могут повлечь за собой административную или уголовную ответственность.

По его словам, не каждое неприятное или обидное высказывание может быть признано оскорблением. Если речь идет о нецензурной лексике — шансы на успешное судебное решение достаточно высоки. Однако при отсутствии явных бранных слов требуется проведение судебно-лингвистической экспертизы.

Размер моральной компенсации, зависит от формы оскорбления и личности пострадавшего, отметил юрист.

«Отдельно хотелось бы выделить публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением. В этом случае уже предусмотрена и уголовная ответственность в виде штрафа или исправительных работ», — предупредил Воропаев.

Депутат Госдумы Сергей Миронов до этого предложил защитить учителей от оскорблений по аналогии с тем, как защищают представителей власти.

Он отметил, что его партия «Справедливая Россия — За правду» предлагает установить для подобных случаев административный штраф для граждан от 5 тыс. до 20 тыс. руб., для должностных лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. руб., а для юридических лиц — от 200 тыс. до 500 тыс. руб.

Ранее россиянка заплатила штраф за то, что назвала знакомую «овцой».

