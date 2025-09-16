Суд вынес приговор диверсанту по делу о поджоге сотовой вышки в Подмосковье

ФСБ: диверсант получил 15,5 года за поджог оборудования сотовой вышки в Бронницах

Московский областной суд приговорил к 15,5 года колонии проукраинского диверсанта по делу о поджоге оборудования сотовой вышки в Бронницах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ по Москве и области.

В публикации говорится, что первые три года мужчина будет отбывать в государственном исправительном учреждении, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.

В ходе расследования было установлено, что в мае 2024 года подсудимый Станислав Кравченко самостоятельно вышел на контакт с администратором украинского Telegram-канала для последующей координации подрывной деятельности. В сообщениях он выразил готовность поджечь объект в Московской области за денежное вознаграждение.

После получения инструкции мужчина изготовил бутылки с зажигательной смесью и поджег трансформаторное оборудование вышки сотовой связи. Подсудимого задержали в этот же день.

На данный момент приговор в законную силу не вступил.

До этого в Следственном комитете (СК) России сообщили, что командир 91 отдельного полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Рыбалка был приговорен судом к пожизненному заключению. Его признали виновным в совершении терактов на территории России.

Ранее суд вынес приговор бойцу «Кракена», подорвавшему «Газель» с российскими военными.