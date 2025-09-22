«Земля никуда не летит»: певец Юрий Лоза не поверил в инопланетян

Согласно опросу ВЦИОМ, четверо из пяти россиян верят в существование внеземных цивилизаций. Певец Юрий Лоза в разговоре с «Газетой.Ru» объяснил, почему он не согласен с большинством россиян — Земля накрыта куполом, на котором закреплены все видимые объекты.

«Если бы мир был устроен так, как нам рисуют, то картина звездного неба менялась бы каждую ночь. Нам говорят, что Земля движется вокруг Солнца, Солнечная система движется относительно центра галактики, которая тоже куда-то летит. Соответственно, пространственная решетка должна меняться постоянно, а мы сотни лет видим одну и ту же карту звездного неба. Это возможно лишь в одном случае – Земля никуда не летит, а над нами проплывает купол, на котором закреплены все видимые объекты. Но это значит, что никаких инопланетян быть не может», — сказал он.

До этого ВЦИОМ показал результаты опроса об интересе россиян к теме внеземной жизни. Согласно этим данным, 79% опрошенных верят в существование разумных существ во Вселенной помимо людей. Почти половина опрошенных считают, что представители других планет «тайно посещают Землю» и «скрываются от людей». Каждый десятый считает, что инопланетяне могут попытаться завоевать планету.

В свою очередь певец Юрий Лоза считает, что планета Земля – плоская. В 2020 году певец приводил доказательства своей позиции. По его словам, у геодезистов нет понятия о шарообразной Земле, а мореходы не пользуются глобусом. Музыкант убежден, что ракеты никогда не летали в космос — после запуска они направляются параллельно плоскости планеты.

Ранее в Госдуме выразили надежду, что инопланетяне существуют.