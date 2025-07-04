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Россиянам назвали основные причины отказа в шенгенских визах

АТОР: подделка документов является одной из главных причин отказа в шенгене
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Shutterstock/FOTODOM

Ассоциация туроператоров России (АТОР) опубликовала список главных причин отказов в визах стран Шенгенского соглашения для россиян. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Консульства тщательно проверяют данные: звонят работодателям, анализируют подлинность справок. Чаще выявляют фальсификацию банковских выписок и документов с портала «Госуслуги», — отметили в АТОР.

Среди ключевых причин отказа: предоставление поддельных документов (справки о доходах, выписки Пенсионного фонда), неподтвержденные брони авиабилетов и отелей, несоответствие доходов и крупных сумм на счетах, а также нарушение правил использования предыдущих виз.

Эксперты подчеркивают: даже при самостоятельном оформлении тура бронирования должны оставаться активными до завершения визовой проверки. Консульства отслеживают отмены резерваций через системы бронирования.

В апреле сообщалось, что интерес россиян к оформлению деловых и туристических виз в страны — члены Европейского союза с начала весны вырос на 10–20% год к году.

Ранее Франция ужесточила правила въезда в страну россиянам.

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