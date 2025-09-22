Эколог объяснил, к чему приведет создание Ассоциации переработчиков отходов

В России почти сотня компаний, специализирующихся на утилизации мусора, объединились в единую Ассоциацию переработчиков отходов с целью консолидации отрасли. По мнению заслуженного эколога России Андрея Пешкова, создание такой организации дает шанс на реальную переработку мусора. Раньше компании преимущественно лишь имитировали эту работу, заявил он в эфире Общественной Службы Новостей.

По мнению эксперта, в отрасли все понимали, что утилизаторы до сих пор занимались лишь имитацией переработки отходов, а не делали это на самом деле.

«Реальная утилизация требует переработки с помощью высоких технологий, дорогостоящего оборудования, чего не было в большинстве случаев, и лицензии выдавались заявителям на основании каких-то не очень обоснованных оснований», — пояснил эколог.

Создание объединения даст шанс увидеть, что отходы будут на самом деле перерабатываться и отправляться на вторичное использование, а скорость роста объемов мусора на полигонах начнут сокращаться, заключил Пешков.

Напомним, до этого Российский экологический оператор (РЭО) сообщил, что в России 12% мусоросортировочных комплексов в России выделяют органическую фракцию для последующего превращения отходов в удобрения для почвы (компостирования). По данным РЭО, в год из общей массы бытовых отходов отбираются более 2 млн тонн органических – как правило, это остатки пищи. Однако для достижения показателей нацпроекта необходимо отбирать для последующего компостирования примерно 14 миллионов тонн.

Ранее стало известно, что Стивен Сигал построит завод по переработке отходов в российском регионе.