Стивен Сигал построит завод по переработке отходов в российском регионе

Компания «Хикари», принадлежащая американскому актеру Стивену Сигалу и его сыну Доминику, построит завод по переработке пластика в Волгоградской области. Об этом сообщил РИА Новости соучредитель компании Михаил Замарин.

«Мы планируем запустить первый совместный проект уже летом 2026 года», — говорится в сообщении.

По словам Замарина, в рамках этого проекта планируется построить в России 50 заводов по переработке пластика до 2030-го года. Кроме того, в инфраструктуру проекта будет инвестировано минимум 30 млрд рублей.

До этого Mash писал о том, что Сигал вместе с сыном Домиником и бизнесменом Замариным стали учредителями компании, которая специализируется на торговле продуктами, одеждой, сигаретами, самолетами и на научных исследованиях в нанотехнологиях.

Замарин отмечал, что они вместе с Сигалом объединили свои компании в ООО «Хикари». Кроме того, по его словам, помимо продаж, компания займется переработкой грязного пластика.

