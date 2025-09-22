Прокуратура выявила нарушения после обрушения школы в Новосибирской области

Прокурорская проверка выявила нарушения при приемке школы, обрушившейся в городе Татарске Новосибирской области, к началу нового учебного года. Об этом сообщила прокуратура региона в Telegram-канале.

Школа была построена в 1937 году, ремонт там не было более 10 лет, рассказали в ведомстве.

По результатам комиссионной приемки в августе заведение было признано готовой к началу учебного года. При этом уже на первоначальном этапе прокурорской проверкой выявлены серьезные нарушения в работе комиссии.

Установлено, что в обследовании школы участвовали специалисты не всех ответственных за приемку органов, что не дало получить объективные данные о соблюдении требований безопасности.

По факту халатности должностных лиц администрации района возбуждено уголовное дело.

Учеников школы перевели на дистанционное обучение, затем их распределят в другие образовательные учреждения Татарска.

Обрушение фасада школы произошло в воскресенье, 21 сентября. В момент разрушения конструкции никто не пострадал в веду того, что здание было пустым.

Ранее в Москве обвалились четыре этажа школы.