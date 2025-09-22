На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Прокуратура выявила нарушения после обрушения школы в Новосибирской области

Прокуратура выявила нарушения при приемке обрушившейся школы в Татарске
true
true
true
close
Прокуратура Новосибирской области

Прокурорская проверка выявила нарушения при приемке школы, обрушившейся в городе Татарске Новосибирской области, к началу нового учебного года. Об этом сообщила прокуратура региона в Telegram-канале.

Школа была построена в 1937 году, ремонт там не было более 10 лет, рассказали в ведомстве.

По результатам комиссионной приемки в августе заведение было признано готовой к началу учебного года. При этом уже на первоначальном этапе прокурорской проверкой выявлены серьезные нарушения в работе комиссии.

Установлено, что в обследовании школы участвовали специалисты не всех ответственных за приемку органов, что не дало получить объективные данные о соблюдении требований безопасности.

По факту халатности должностных лиц администрации района возбуждено уголовное дело.

Учеников школы перевели на дистанционное обучение, затем их распределят в другие образовательные учреждения Татарска.

Обрушение фасада школы произошло в воскресенье, 21 сентября. В момент разрушения конструкции никто не пострадал в веду того, что здание было пустым.

Ранее в Москве обвалились четыре этажа школы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами