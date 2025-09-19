В Нидерландах беженцам с Украины предложили самостоятельно искать жилье

Власти Нидерландов считают, что украинские мужчины-беженцы, которые имеют работу, могу позволить себе самостоятельно снимать жилье, а не рассчитывать на помощь королевства. Об этом сообщил телеканал NOS со ссылкой на временно исполняющую обязанности министра по делам миграции Мону Кейзер.

По ее словам, Нидерланды практически не имеют возможностей по размещению мигрантов, а муниципалитеты и гуманитарные организации фиксируют нехватку мест в центрах приема беженцев.

«Это более чем разумный подход — если у человека есть работа и собственный доход, он может сам найти и оплатить жилье, например, через родственников или работодателя», — сказала Кейзер.

Она считает, что работающие беженцы с Украины могут позволить себе снимать жилье в Нидерландах, как это делают граждане страны. При этом она подчеркнула, что семьи с детьми будут продолжать помощь от государства в поиске и оплате жилья, как и раньше.

Кроме того, по словам Кейзер, власти Нидерландов продолжат стимулировать беженцев из всех стран возвращаться в свою страну.

В конце августа нидерландская крайне правая Партия свободы выступила за полное прекращение приема соискателей убежища и закрытие центров размещения беженцев. Также в партии предложили выдворять из страны мигрантов после получения ими хотя бы одной судимости.

Ранее в Польше решили оставить часть украинских беженцев без пособий.