«Форма мракобесия»: в РПЦ прокомментировали веру россиян в инопланетян

Согласно опросу ВЦИОМ, четверо из пяти россиян верят в существование внеземных цивилизаций. В разговоре с «Газетой.Ru» замглавы Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что вера — тема религии, а инопланетяне — форма мракобесия.

«Полагаю, что подход ВЦИОМ не совсем корректен. Вера — это религиозная категория. Если существование внеземных цивилизаций — это научная проблема, то проведение соцопросов бессмысленно. Насколько мне известно, никаких научных данных, подтверждающих эту гипотезу, нет. Если же задача соцопроса была в том, чтобы понять, какие формы мракобесия существуют в российском обществе, то да, опрос показал, что помимо тех, кто верит в домовых, ведьм и леших, есть те, кто верит в зеленых человечков», — сказал он.

До этого ВЦИОМ показал результаты опроса об интересе россиян в теме внеземной жизни. Согласно этим данным, 79% опрошенных верят в существование разумных существ во Вселенной помимо людей. Почти половина опрошенных считают, что представители других планет «тайно посещают Землю» и «скрываются от людей». Каждый десятый считает, что инопланетяне могут попытаться завоевать планету.

