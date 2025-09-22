На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме оценили идею запретить россиянам контрацептивы

Депутат Милонов назвал хайпожорством идею запретить россиянам контрацептивы
Владимир Трефилов/РИА Новости

Идея ввести в России запрет на использование контрацептивов не стоит серьезного обсуждения, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов. В беседе с 360.ru он назвал эту инициативу глупым «хайпожорством».

Напомним, с инициативой запрета контрацептивов в Госдуму обратился правозащитный центр «Сорок Сороков», заявив, что доступность средств контрацепции ведет к снижению рождаемости и углублению демографического кризиса. По мнению активистов, реализация идеи увеличит среднее количество детей на одну семью с 1,5 до 2,5-3.

«Не надо обсуждать глупые идеи. Ну вот серьезно. У нас огромное количество интересных вещей можно сделать в стране — и правильных, и нужных, — а это просто пустое сотрясание воздуха, чтобы о них написали, — прокомментировал предложение общественников Милонов. — Даже разговаривать не хочу, и тратить свое и ваше время на обсуждение хайпожорства какого-то».

В свою очередь врач-репродуктолог Павел Базанов отметил, что сегодня семейные пары начали ответственно относиться к вопросу деторождения, стремятся сначала проверить свое здоровье и пользуются контрацептивами только если не уверены, что все хорошо. Это является правильным подходом, подчеркнул он. При этом Базанов отметил, что согласен с необходимостью регулирования рынка гормональных контрацептивов, которые важно продавать только по назначению врача.

Ранее в Госдуме призвали давать семьям жилье, а не отнимать контрацептивы.

