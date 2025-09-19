«Все равно найдут способ»: в Госдуме оценили идею запретить контрацептивы семьям

Идея активистов движения «Сорок сороков» запретить продажу контрацептивов супружеским парам не поможет улучшить демографию, потому что для рождения детей нужен моральный стимул и воспитание. Об этом «Газете.Ru» заявила зампред комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина.

«Прямо смешная информация. Я даже рассуждать на эту тему не хочу. Если человек разумный, он все равно найдет способ, чтобы не делать того, чего он не хочет, — будут контрацептивы, не будут контрацептивы. Уже доказано, что запретами ничего сделать невозможно. Для того, чтобы улучшить демографическую ситуацию, нужно создать условия для того, чтобы у людей был и моральный стимул, воспитание должно быть такое, как раньше было, что аборт — это грех, что каждый ребенок от бога. Но у нас кто-то верит в бога, а кто-то верит в другие вещи или не верит вообще. Смешная какая-то инициатива — запретить продавать. Мы алкоголь уже запрещали продавать. Хотя запретили курить в определенных местах, многие бросили курить, в этом тоже что-то есть, если человеку неудобно. [Ребенок] это вообще решение каждого человека», — сказала она.

Соломатина считает, что повысить рождаемость помогут только льготы и помощь от государства, когда родители будут знать, что они не одни.

«Вчера как раз была встреча президента с лидерами нашей фракции, где обсуждался вопрос об увеличении денежной помощи от государства за рождение третьего и последующих детей — это то, что может стимулировать людей на рождение. Когда они будут точно уверены в своем завтрашнем дне, что, нарожав детей, они их смогут воспитать, дать им образование, обеспечить их жильем, материальными какими-то необходимыми ресурсами. Это то, что сегодня может стимулировать семьи к рождению трех и более детей, — жилье, уменьшение коммунальных платежей, бесплатные проезды. В городе живет семья из трех человек, куда-то надо поехать не на общественном транспорте. Вызвать такси сегодня сложно, потому что в такси только одно детское кресло, а детей трое. Что делать? Всем трем покупать кресло и садиться в такси? Государство должно обеспечить минимальные условия для комфорта многодетных семей. Это должно быть жилье на земле, а не многоквартирник какой-то, чтобы у людей был простор. Такие вот элементарные вещи. И мама, и папа должны знать, что государство их не оставит в той или иной ситуации», — добавила она.

19 сентября Life.ru сообщил, что активисты движения «Сорок сороков» обратились в Госдуму с предложением ограничить продажу контрацептивов парам, состоящим в браке. По мнению активистов, доступность средств контрацепции ведет к снижению рождаемости и углублению демографического кризиса, а введение ограничений для супругов окажет положительное влияние на рост населения.

Авторы инициативы считают, что мера позволит стабилизировать численность населения, а также создать молодую рабочую силу и снизить нагрузку на пенсионную систему. А также повысить экономический потенциал страны.

Ранее депутат Леонов назвал недееспособной идею запретить контрацептивы для семей.