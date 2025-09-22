Мэр Белгорода опубликовал фото с места взрыва БПЛА у администрации

Украинские военнослужащие ударили беспилотниками по зданию администрации Белгорода. Кадры с места происшествия опубликовал мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале.

«БПЛА ударил по проезжей части возле здания администрации города», — говорится в сообщении.

По словам Демидова, осколками были ранены два человека. Он рассказал, что пострадавших доставили в городскую больницу №2. У женщины — проникающее осколочное ранение голени, у мужчины — поверхностная рана лица. Сейчас им оказывается вся необходимая помощь.

Глава города выразил благодарность всем оперативным службам и горожанам. Демидов добавил, что информация о последствиях уточняется. Губернатор попросил оставаться дома и не выходить на улицу без необходимости.

Этим утром губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, что в Краснояружском и Ракитянском районах Белгородской области складывается крайне тяжелая ситуация. По словам губернатора, накануне порядка 10 человек получили ранения, при этом троих спасти не удалось. Он отметил, что цена, которую заплатит украинская сторона в ответ на обстрелы мирного населения, будет велика.

В сводке Минобороны РФ сообщалось, что за ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили 114 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Ранее сообщалось, что на подлете к Ярославлю уничтожили три украинских беспилотника.