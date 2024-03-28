В Госдуме оценили идею учредить в России госнаграду за детский героизм

В России много хорошо воспитанных детей, готовых при необходимости проявить отвагу и помочь людям. Эти «маленькие герои», которые ставят на первое место поддержку окружающих, заслуживают получения государственных наград, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Идею ввести госнаграду для детей за героизм она в беседе с RT назвала «шикарной».

Бессараб напомнила о героизме подростков, помогавших эвакуироваться людям из «Крокус Сити Холла», а также привела в пример другие случаи проявления детского героизма. Так, она вспомнила, как брат спас свою сестренку от неизвестного похитителя.

«Я считаю, это шикарное предложение. Его действительно нужно рассмотреть на самом высоком уровне и реализовать», — убеждена парламентарий.

Напомним, с идеей учреждения госнаград для несовершеннолетних за героизм выступил председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров. По его мнению, это поможет в воспитании детей и сподвигнет на добрые дела.

В Госдуме ранее наградили подростков, спасавших людей из «Крокуса» во время теракта.