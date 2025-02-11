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В Госдуме предложили ввести штрафы за имитацию государственных наград

Депутат Гусев призвал штрафовать до 100 тысяч рублей за имитацию наград
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Depositphotos

В России необходимо ввести штрафы до 100 тысяч рублей за имитацию государственных наград. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий ГусевСправедливая Россия - За правду») в беседе с РИА Новости.

«Законопроект призван проучить тех, кто порочит репутацию государственных наград, торгуя их двойниками в онлайн-магазинах», — отметил он.

Депутат подчеркнул, что те, кто выдает фальшивку за оригинал, «подрывают ценность настоящих подвигов».

Законопроект, направленный на отзыв в кабмин, предлагает ввести административные штрафы за изготовление, продажу и приобретение знаков, имеющих схожее название или внешнее сходство с государственными наградами. Нарушителей планируют штрафовать до 100 тысяч рублей с конфискацией знаков.

6 февраля депутат нижней палаты российского парламента Амир Хамитов рассказал, что обратился к владельцам торговых площадок с призывом принять меры для прекращения продажи муляжей медалей. В частности, речь идет о торговле копиями государственных наград, выдаваемых за участие в СВО.

Парламентарий назвал подобный бизнес «кощунством», которое обесценивает подвиги военнослужащих.

Ранее россиянин пытался продать государственные награды прадедушки времен СССР.

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