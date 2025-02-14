Врач раскрыла, что происходит с человеком во время влюбленности

За состоянием влюбленности стоит целый коктейль гормонов и нейромедиаторов, меняющих как поведение, так и физическое состояние человека. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина.

Влюбленность, по ее словам, начинается с выброса фенилэтиламина — вещества, которое вызывает прилив энергии, заставляет забыть о сне и еде, а также фокусирует внимание на объекте симпатии. Также организм активирует адреналин.

«Именно он отвечает за подкашивающиеся ноги и учащенное дыхание при встрече с любимым человеком. Но если чувства остаются безответными, адреналин сменяется норадреналином, усиливая раздражение и даже вызывая вспышки агрессии», — рассказала Тананакина.

На смену гормонам влюбленности при продолжающихся отношениях приходят окситоцин и вазопрессин, которые называют гормонами привязанности, добавила специалист.

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