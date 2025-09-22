На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Профессор объяснил, почему не стоит доверять фитнес-браслетам

Профессор Ачкасов: фитнес-браслеты могут выдавать неточные данные
true
true
true
close
PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Фитнес-браслеты и приложения, которые помогают следить за здоровьем и физической активностью, не являются медицинскими приборами, поэтому могут выдавать неправильные значения. Об этом kp.ru рассказал д. м. н., профессор, заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Евгений Ачкасов.

«Да, безусловно, какое-то понимание о своем организме вы будете иметь. И все же функции у всех этих приборов домашнего пользования — браслетов, приложений и так далее — вспомогательно-развлекательная. Но никак не медицинская», — отметил специалист.

По данным газеты «Известия», россияне стали все больше полагаться на технологии, относящиеся к категории «интернет тел». В прошлом году «умными» часами и другими трекерами для здоровья пользовались более половины граждан, опрошенных ВЦИОМом.

Ачкасов отметил, что гаджеты могут замотивировать заниматься спортом и следить за собой, однако, они не станут альтернативой консультациям специалиста. По его словам, их показатели имеют погрешность в 15-20%.

Ученые из Северо-Западного университета в США до этого разработали новый алгоритм, позволяющий смарт-часам более точно определять количество сожженных калорий у людей с ожирением. Современные фитнес-трекеры, как правило, ориентированы на пользователей с нормальным весом и при этом дают серьезные погрешности в измерениях у людей с ожирением, уточнил они.

Ранее ученые выяснили, чем опасно ношение фитнес-браслетов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами