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Фитнес-часы не подходят людям с ожирением, выяснили ученые

SR: создан алгоритм повышения точности фитнес-браслетов для людей с ожирением
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Pexels

Ученые из Северо-Западного университета в США разработали новый алгоритм, позволяющий смарт-часам более точно определять количество сожженных калорий у людей с ожирением. Работа опубликована в журнале Scientific Reports.

Современные фитнес-трекеры, как правило, ориентированы на пользователей с нормальным весом и при этом дают серьезные погрешности в измерениях у людей с ожирением. Это связано с особенностями походки, скоростью движения и углом наклона устройства. Новый алгоритм учитывает эти особенности и позволяет достигать точности более 95% при оценке затрат энергии в реальных условиях.

Исследование проводилось в двух группах: одна носила трекеры и специальные дыхательные маски, измеряющие объемы вдыхаемого кислорода и выдыхаемого углекислого газа для расчета сожженных калорий; другая носила трекеры и камеры, чтобы отслеживать активность в повседневной жизни и сверять с показаниями браслета.

Разработку вдохновил личный опыт одного из авторов, профессора Набиля Альшурафы, когда он заметил, что его теща, страдающая ожирением, при активной работе на групповом занятии показывала низкие результаты на экране фитнес-программы.

«Это стало для меня переломным моментом: фитнес не должен демотивировать тех, кому он особенно нужен», — рассказал ученый.

Новый алгоритм станет основой для приложения, которое исследователи планируют выпустить позже в этом году на iOS и Android. Разработка открыта для других исследователей и может быть доработана под другие категории пользователей.

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