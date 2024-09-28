Ученые выяснили, чем опасно ношение фитнес-браслетов

Ученые из Льежского университета в Бельгии установили, что использование фитнес-браслетов и смарт-часов для отслеживания своей физической активности и общего состояния здоровья может быть губительным для психики. Результаты исследования опубликованы в Journal of Consumer Affairs (JСА).

В исследовании приняли участие 30 человек, активно использующих фитнес-браслеты и приложения для отслеживания своей физической активности и общего состояния здоровья. Испытуемые преследовали различные цели — от снижения веса до повышения производительности до формирования здоровых привычек.

Уровень вовлеченности пользователей в использование устройств значительно варьировался. У некоторых респондентов наблюдался рост интереса к трекерам, который позже стал стабильным, тогда как у других стремление со временем снижалось после начального энтузиазма. Однако наиболее тревожным стало то, что среди общего числа добровольцев сформировалась группа пользователей, у которых увлечение здоровым образом жизни переросло в одержимость.

Эти люди тратили чрезмерно много времени и усилий на изучение данных о своем здоровье и стремились к достижению «идеальных» показателей подвижности. По словам ученых, такое поведение негативно сказывалось на общем состоянии здоровья — стресс от чрезмерного внимания к данным играл ключевую роль в ухудшении самочувствия.

Пользователи начали воспринимать информацию от трекеров как достоверную, игнорируя возможные ошибки в измерениях. Это вызвало навязчивое стремление как можно быстрее достичь определенных медицинских и фитнес-целей, что, вопреки изначальной цели, вредило их благополучию.

Ранее ученые нашли у женщин врожденную уязвимость к серьезному психическому расстройству.