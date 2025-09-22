На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали о новом методе мошенников обчистить их карманы

IT-эксперт Бориславский: мошенники начали тестировать схему с отказом от посылки
Кирилл Брага/РИА Новости

Злоумышленники начали использовать сценарий с отказом от посылки с таможни для обмана россиян. Об этом «Ленте.ру» сообщил директор по продукту Staffcop направления инфобезопасности «Контур.Эгида» Даниил Бориславский.

Жертве поступает звонок, во время которого выясняется, что на ее имя якобы пришла посылка, стоимость которой превышает беспошлинный лимит. Человек пытается доказать, что ничего не заказывал, в ответ на это от него требуют подтвердить отказ через сайт госуслуг. Жертву пугают штрафами за отказ. На телефон приходит SMS с кодом, который собеседник просит передать, однако делать этого нельзя. В противном случае мошенники получат доступ к личным данным.

«Никакая почта, таможня или госструктура не спрашивает коды из SMS по телефону — это всегда мошенничество. Единственный надежный способ проверки — самостоятельно зайти на сайт и уточнить статус посылки», — отметил эксперт.

Недавно школьник из Сарова перевел мошенникам деньги с карты матери, чтобы получить выигрыш в онлайн-викторине. Семья лишилась 115 тысяч рублей.

Ранее жителя Москвы задержали по подозрению в помощи украинским мошенникам.

