Стало известно об эксплуатации приезжающих в США для культурного обмена

NYT: приезжающие в США для культурного обмена подвергаются эксплуатации
Depositphotos

В последние годы в США выявлены неоднократные случаи эксплуатации иностранных студентов и молодых специалистов, которые въезжали в страну по программе культурного обмена J-1 (Exchange Visitor Visa). Об этом сообщает газета New York Times (NYT).

В материале отмечается, что только в 2024 году в страну по программе культурного обмена приехали около 200 тысяч человек. Многие из них вместо обещанного образовательного опыта вынуждены были трудиться на тяжелых и низкооплачиваемых работах в сельском хозяйстве, отелях и офисах, сталкиваясь при этом с угрозами депортации, задержками зарплаты, травмами и сексуальными домогательствами.

Условия работы часто являются вредными для здоровья, а плата за арендуемое иностранцами жилье значительно завышена.

Расследование газеты выявило, что осуществляемый Госдепартаментом надзор за программой J-1 не является эффективным, а спонсоры, взимающие с с иностранных студентов и молодых специалистов сборы в обмен на помощь в получении их виз и размещении их в американских компаниях, чаще занимают сторону работодателей, а не пострадавших работников.

NYT подчеркнула, что пострадавшим иностранцам часто некуда обращаться за защитой своих прав. Так, когда находящиеся в США по программе культурного обмена молодые люди сообщали о злоупотреблениях, спонсоры и их представители преуменьшали, игнорировали или отклоняли их жалобы.

29 сентября президент США Дональд Трамп представил новую визовую программу для состоятельных иностранцев, по которой за разную цену можно будет купить вид на жительство.

Ранее в России вырос спрос на визы США.

